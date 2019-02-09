Не следует избегать мини-ПК: производители внедряют в них довольно безумные технические характеристики. Они также довольно хороши, потому что значительно дешевле, чем обычные компьютеры, и при этом не занимают много места. В этой статье мы выясним, какой мини-ПК для игр является лучшим, но здесь на самом деле есть несколько оптимальных вариантов. И мы собрали пять фаворитов.
Intel NUC6i7KYK
Наш выбор номер один — Intel NUC6i7KYK. Он оснащен процессором Core i7 6770HQ, а также большим объёмом оперативной памяти и дискового пространства. Этот зверь справится с играми без каких-либо проблем (конечно, в настройках графики придется искать компромиссы — такова плата за компактность компьютера). ПК имеет графический чипсет Iris Pro, который позволяет без проблем пересматривать контент в 4K. Также он поддерживает вывод видео через HDMI или DisplayPort.
HP Elite Slice
HP Elite Slice находится в списке наших фаворитов не только потому, что он выглядит безупречно, а и потому, что имеет низкопрофильное и высококлассное оборудование. Это также модульный мини-ПК, который позволяет апгрейдить детали с течением времени. На самом деле данный мини-ПК сопровождается многим: звуковой панелью для конференций, беспроводным зарядным устройством для телефона, оптическим приводом и креплением VESA. У вас не будет проблем с повседневными задачами на этом мини-ПК, как и с крутейшими играми.
К тому же вы можете добавить множество элементов к Elite Slice, но по умолчанию он имеет жесткий диск объемом в 1 ТБ, 128 ГБ SSD, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарту Iris Pro и процессор Intel Core i5. Также вы можете увеличить оперативную память до 32 ГБ.
MINIX NEO N42C-4
Данный ПК от MINIX можно использовать и для игр, хотя мы не знаем, как он будет обрабатывать новейшие игры на ультра настройках. Тем не менее этот мини-ПК снабжен очень хорошим оборудованием – двухдиапазонные блейд-антенны могут поддерживать сети до 5 ГГц для быстрого подключения к Интернету. Он работает на Windows 10 и может показывать видео в 4K без каких-либо задержек. Это на самом деле очень хорошая цена для мини-ПК, который способен выводить контент в 4K.
Intel NUC 7 Home
На четвертом месте у нас Intel NUC 7 Home. Хотите верьте, хотите нет, но этот мини-ПК имеет поддержку виртуальной реальности. Это означает, что при работе с компьютером вы можете использовать Oculus Rift или HTC Vive. Это один из самых шумных мини-ПК, но это потому, что он сопровождается некоторыми действительно крупными аппаратными средствами, которым нельзя перегреваться. Вы можете оснастить ПК процессорами Intel i3, i5 или i7, но в дополнение к этому вы получаете 1 ТБ накопитель и 4 ГБ ОЗУ DDR4, хотя вы можете увеличить объём ОЗУ. Также он оснащен чипсетом Intel Graphics 650, который способен воспроизводить видеоконтент в 4K, что идеально подходит для VR.
ASUS Chromebox 2
На пятом месте располагается ASUS Chromebox 2. Он, конечно, не предназначен для требовательных игр, но это потому, что он работает под управлением Chrome OS, а это значит, что вы все равно сможете загрузить довольно красивые приложения и игры. А благодаря недавней интеграции с Android на этот мини-ПК можно даже загрузить множество игр для Android.
Компьютер имеет довольно впечатляющее оборудование как для платформы на базе Chrome OS. ПК содержит процессор Intel Celeron 3215U, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ SSD. Все, что вам нужно сделать, это подключить его к монитору, и все готово к работе.
Вердикт
Как видите, есть множество отличных мини-ПК для гейминга. На любом из них можно поиграть в отличные игры, а также поразвлечься, посмотрев, например, видеоконтент в 4К разрешении. Нашими фаворитами являются Elite Slice от HP и NUC 6 от Intel.
А у вас есть любимый мини-ПК для гейминга? Пишите свои ответы в комментариях.
Источник: easypcmod.com
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