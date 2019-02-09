Покупка готового игрового ПК может быть слишком дорогой. Да, если вы решите собрать свой компьютер сами, то это будет немного дешевле, но все же для создания современного игрового ПК вам стоит рассчитывать на трату немалых средств. Не говоря уже о том, сколько места может занять полноценный игровой ПК. К счастью, есть ответ на все эти проблемы: мини-ПК для игр.

Не следует избегать мини-ПК: производители внедряют в них довольно безумные технические характеристики. Они также довольно хороши, потому что значительно дешевле, чем обычные компьютеры, и при этом не занимают много места. В этой статье мы выясним, какой мини-ПК для игр является лучшим, но здесь на самом деле есть несколько оптимальных вариантов. И мы собрали пять фаворитов.

Intel NUC6i7KYK

Наш выбор номер один — Intel NUC6i7KYK. Он оснащен процессором Core i7 6770HQ, а также большим объёмом оперативной памяти и дискового пространства. Этот зверь справится с играми без каких-либо проблем (конечно, в настройках графики придется искать компромиссы — такова плата за компактность компьютера). ПК имеет графический чипсет Iris Pro, который позволяет без проблем пересматривать контент в 4K. Также он поддерживает вывод видео через HDMI или DisplayPort.

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HP Elite Slice

HP Elite Slice находится в списке наших фаворитов не только потому, что он выглядит безупречно, а и потому, что имеет низкопрофильное и высококлассное оборудование. Это также модульный мини-ПК, который позволяет апгрейдить детали с течением времени. На самом деле данный мини-ПК сопровождается многим: звуковой панелью для конференций, беспроводным зарядным устройством для телефона, оптическим приводом и креплением VESA. У вас не будет проблем с повседневными задачами на этом мини-ПК, как и с крутейшими играми.

К тому же вы можете добавить множество элементов к Elite Slice, но по умолчанию он имеет жесткий диск объемом в 1 ТБ, 128 ГБ SSD, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарту Iris Pro и процессор Intel Core i5. Также вы можете увеличить оперативную память до 32 ГБ.

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MINIX NEO N42C-4

Данный ПК от MINIX можно использовать и для игр, хотя мы не знаем, как он будет обрабатывать новейшие игры на ультра настройках. Тем не менее этот мини-ПК снабжен очень хорошим оборудованием – двухдиапазонные блейд-антенны могут поддерживать сети до 5 ГГц для быстрого подключения к Интернету. Он работает на Windows 10 и может показывать видео в 4K без каких-либо задержек. Это на самом деле очень хорошая цена для мини-ПК, который способен выводить контент в 4K.

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Intel NUC 7 Home

На четвертом месте у нас Intel NUC 7 Home. Хотите верьте, хотите нет, но этот мини-ПК имеет поддержку виртуальной реальности. Это означает, что при работе с компьютером вы можете использовать Oculus Rift или HTC Vive. Это один из самых шумных мини-ПК, но это потому, что он сопровождается некоторыми действительно крупными аппаратными средствами, которым нельзя перегреваться. Вы можете оснастить ПК процессорами Intel i3, i5 или i7, но в дополнение к этому вы получаете 1 ТБ накопитель и 4 ГБ ОЗУ DDR4, хотя вы можете увеличить объём ОЗУ. Также он оснащен чипсетом Intel Graphics 650, который способен воспроизводить видеоконтент в 4K, что идеально подходит для VR.

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ASUS Chromebox 2

На пятом месте располагается ASUS Chromebox 2. Он, конечно, не предназначен для требовательных игр, но это потому, что он работает под управлением Chrome OS, а это значит, что вы все равно сможете загрузить довольно красивые приложения и игры. А благодаря недавней интеграции с Android на этот мини-ПК можно даже загрузить множество игр для Android.

Компьютер имеет довольно впечатляющее оборудование как для платформы на базе Chrome OS. ПК содержит процессор Intel Celeron 3215U, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ SSD. Все, что вам нужно сделать, это подключить его к монитору, и все готово к работе.

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Вердикт

Как видите, есть множество отличных мини-ПК для гейминга. На любом из них можно поиграть в отличные игры, а также поразвлечься, посмотрев, например, видеоконтент в 4К разрешении. Нашими фаворитами являются Elite Slice от HP и NUC 6 от Intel.

А у вас есть любимый мини-ПК для гейминга? Пишите свои ответы в комментариях.

Источник: easypcmod.com